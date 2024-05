Sampdoria - previsto incontro con Ribalta Manfredi vuole l'annuncio del ds a breve

(Di sabato 25 maggio 2024) La caccia al nuovo direttore sportivo dellacontinua. In casa blucerchiata sono giornate di incontri, di idee e di riflessioni per.

Ex obiettivo Sampdoria, Farioli sbarca in Olanda: firmerà con l’Ajax - Ex obiettivo sampdoria, Farioli sbarca in Olanda: firmerà con l’Ajax - Francesco Farioli, tecnico seguito dalla sampdoria lo scorso anno, sbarcherà in Olanda per firmare con l’Ajax: i dettagli Francesco Farioli è vicinissimo a diventare il nuovo allenatore dell’Ajax. Il ... sampnews24

Sampdoria, il calvario di Pedrola: oggi si opera. E il mercato... - sampdoria, il calvario di Pedrola: oggi si opera. E il mercato... - La sfortuna si è decisamente accanita con particolare ferocia su Estanis Pedrola, il grande `caso` medico della stagione della sampdoria. Il giocatore e lo staff. calciomercato

Sampdoria, accordo Ferrero-Manfredi: i dettagli. Ora possono entrare gli investitori - sampdoria, accordo Ferrero-Manfredi: i dettagli. Ora possono entrare gli investitori - La notizia dell`intesa che sarebbe stato trovato tra Massimo Ferrero e Matteo Manfredi per il passaggio definitivo della sampdoria nelle mani del suo nuovo presidente. calciomercato