Juventus-Monza - Montero | Bello ed emozionante stare in panchina in queste due partite

(Di sabato 25 maggio 2024) “Quando sono entrato alla Continassa ero molto emozionato. Sono venuto qui solo per lavorare e non per scombussolare la squadra: ho detto semplicemente questo ai ragazzi. È statoedinindue”. Lo ha detto il tecnico della, Paolo, ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria per 2-0 contro ilnell’ultima gara stagionale dei bianconeri. “In questi giorni abbiamo valutato i giocatori che stessero meglio e di conseguenza, poi, abbiamo scelto la formazione. Chiesa? Può giocare per me su entrambe le fasce: nell’ultimo periodo ha fatto la differenza ed è concentrato per l’Europeo. Fagioli? Ha fatto il regista oggi, ma può fare anche la mezz’ala. Lui ha un ottimo palleggio e legge molto bene le situazioni di gioco”, ha concluso. SportFace. .