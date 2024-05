Senti - ascoltami bene Isola dei Famos - Stoppa costretto a dirlo a Peron Pubblico nero con l’inviato di Striscia

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 24 maggio 2024) Ascolti inaspettati per l’deii, il reality show condotto da Vladimir Luxuria con opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Problemi dovuti forse alla conduzione, agli opinionisti, troppo schierati, e forse anche a causa del cast scelto. Dopo tantissimi abbandoni, i naufraghi rimasti in Honduras cercano di sopravvivere ma anche di creare delle dinamiche che possano interessare ila casa. Ieri sera, al calar del sole, i naufraghi decidono di risollevare il loro umore concedendosi una deliziosa cena a base di carne e grati per il regalo ricevuto, i concorrenti ringrazianoe Samuel e si complimentano con loro per il modo in cui sono riusciti ad affrontare le numerose sfide su Playa Olimpo. Dopo tre giorni di battaglie senza esclusione di colpi su Playa Olimpo, Edoardoe Samuelsi sono infatti ricongiunti al resto del gruppo, portando con loro la preziosa ricompensa.