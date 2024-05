L' influencer Siu è uscita dal coma - si è ripresa e parla

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 24 maggio 2024) AGI - Soukaina El Basri, la giovanebiellese di origine marocchina ricoverata all'ospedale di Novara a seguito di una profonda ferita al petto, èquesta mattina dallo stato di. Lo conferma l'Ospedale. La giovane si è. Rimane per cautela ricoverata in rianimazione e la prognosi è ancora riservata, ma l'evoluzione della situazione sembra positiva Sarà la legale biellese Alessandra Guarini ad assistere Siu. Lo conferma all'Agi la stessa avvocata, che ha già formalizzato l'incarico da parte di alcuni fratelli, di una sorella e del papà di "Siu". "Tra oggi e domani - spiega l'avvocato Guarini - formalizzeremo la nomina anche della mamma. Tecnicamente non ho ancora la nomina della signora perché è infarmacologico e quindi questo richiede un passaggio ulteriore che farò spero a breve". Guarini, l'ex avvocato di Fede Alessandra Guarini è un legale molto noto anche su scala nazionale: è stata legale di parte civile in casi come il naufragio della Costa Concordia all'Isola del Giglio, la valanga di Rigopiano o la strage del treno merci a Viareggio.