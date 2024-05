Giovanni Toti sotto interrogatorio fiume - oltre 100 domande dai pm Le accuse di corruzione e voto di scambio | cosa deve chiarire

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 23 maggio 2024) Sono100 leche i pm hanno preparato per l’di. Il governatore della Liguria è entrato alle 11 nella caserma della Guardia di Finanza al porto di Genova, dove è stato convocato dal pm antimafia Luca Monteverde e dal procuratore aggiunto Vittorio Miniati, che lo accusano didi. Dallo scorso 7 maggiosi trova agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta delle procure di Genova e La Spezia. Al momento i legali del governatore ligure non avrebbero depositato memorie difensive. Ma i documenti potrebbero essere allegati dopo l’. L’che già si prevedeva lungo potrebbe protrarsi almeno fino a sera. Ma non è escluso che possa essere interrotto per riprendere domani mattina. LeSono tre i capi d’accusa che gli inquirenti contestato a. A cominciare da un giro di tangenti, con cui il governatore ligure avrebbe favorito l’imprenditore Aldo Spinelli e il gruppo Esselunga.