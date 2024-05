Divertente? Non giocate col fuoco L' oroscopo di Branko | chi rischia di bruciarsi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) "Le stelle di": l'di oggi, giovedì 23 maggio. ARIETE Marte raggiunge il massimo splendore grazie all'aspetto con il nuovo Sole in Gemelli, che simboleggia grinta ed entusiasmo vitale. Ancora più efficace il trigono con Luna piena in Sagittario, influsso passionale senza inibizioni, sarete intraprendenti più che mai nelle conquiste. Nello stesso momento inizia un crescendo di occasioni fortunate per gli affari e attività, che proseguirà fino al solstizio d'estate. Un'altra splendida novità, Venere in Gemelli da questa sera fino al 17 giugno, raddoppia quelle occasioni che rendono felici nella vita e nei contatti con il mondo. TORO Venere vi lascia questa sera ma prima forma una congiunzione con Giove, esattamente alle ore 8:30, fate in modo di essere subito in contatto con le persone con cui siete in affari, rendetevi reperibili anche per quelli che cercano un contatto con voi.