Verso Torres-Benevento - fissata una seduta a porte aperte

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl calendario folle dei playoff non concede un solo attimo di respiro alche è già proiettato sulla gara di ritorno contro la, in programma sabato sera (ore 20:30) in Sardegna. Al fine di consentire l’abbraccio del pubblico alla squadra prima di questa decisiva trasferta, la società ha fissato unaall’Antistadio Imbriani. Ecco la nota della società: “IlCalcio comunica che domani, giovedì 23 maggio p.v., sarà possibile assistere dagli spalti dell’Antistadio “Carmelo Imbriani” allamattutina dei giallorossi in programma alle ore 10:45“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

