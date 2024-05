Il giallo di Siu - influencer in fin di vita con un foro nel petto Marito | caduta in casa

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Suokaina El Basri, modella e30enne di Biella, è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Maggiore di Novara. Non è ancora chiaro cosa sia successo alla donna famosa sui social con il nome di Siu: la storia non torna e la spiegazione fornita daldella vittima lascia troppi buchi. Jonathan Maldonato, partner di Siu, ha chiamato il 118 lo scorso giovedì dicendo che la moglie "erae si era ferita" in. Quando gli operatori sono arrivati nell'abitazione della coppia, però, hanno trovato la donna in un lago di sangue e con unnel. Per questo motivo gli inquirenti, non convinti della spiegazione fornita da Maldonado, hanno aperto un'inchiesta.

