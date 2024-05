Pellegrino salvo per carabinieri ’acrobati’

(Di martedì 21 maggio 2024) Il pellegrinaggio sulla Francigena è finito a Radicofani. Una storia a lieto fine grazie aiacrobati. Un olandese in cammino verso Roma si ferma all’hotel "La Torre" di Radicofani. Doveva lasciare la stanza alle 11 di sabato. Il proprietario, Siro Nocchi, lo ha atteso vanamente e poi chiama idella stazione. Che sono saliti al piano dove c’era la camera. Si sentiva musica ma l’uomo non rispondeva. Il proprietario ha provato a entrare con la chiave di riserva, ma quella originale era all’interno. Ihanno così deciso di entrare dal terrazzino scavalcando quello di un’altra stanza. Hanno visto che ilera steso sul letto in preda a convulsioni. E’ stato attivato il 118, abbattuta la porta della camera. L’olandese era privo di sensi, con Pegaso è stato trasportato prima alle ...

