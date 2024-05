Non torna Marco Liorni - la brutta notizia per il suo pubblico | la decisione Rai

Il prossimo mese Pino Insegno tornerà a condurre Reazione a Catena . Allora la Rai sta iniziando a sponsorizzare la trasmissione, che ha avuto negli ultimi anni ascolti eccellenti con Marco Liorni alla conduzione. Quest’ultimo è passato a L’Eredità e il presentatore de Il mercante in fiera si è riconquistato ciò che in passato gli apparteneva. Ma ora si è già registrata una grande bufera . caffeinamagazine

L'Eredità brinda con una nuova e promettente stella: il professore Tiziano . Sin da subito questo concorrente si è messo in luce per la sua simpatia e preparazione culturale. Il suo punto forte sembra essere proprio la Ghigliottina, in quanto a casa è solito indovinarle di frequente. E così è stato. Persino Marco Liorni era incuriosito dal modus operandi del concorrente, scoprendo il suo segreto. tvpertutti

Giorgia Cardinaletti condurrà il nuovo programma del sabato pomeriggio di Rai1 (Retroscena TvBlog) - Giorgia Cardinaletti condurrà il nuovo programma del sabato pomeriggio di Rai1 (Retroscena TvBlog) - Chi prenderà il posto di marco liorni nel sabato pomeriggio di Rai1 dalla prossima stagione La domanda, per il momento, non conosce risposta ufficiale. Stando a quanto risulta a TvBlog, però, tra i ... tvblog

Marco Liorni lascia il sabato con Italia Sì: ecco cosa ci sarà al suo posto - marco liorni lascia il sabato con Italia Sì: ecco cosa ci sarà al suo posto - Italia Sì non avrà una nuova edizione nella prossima stagione televisiva: ecco perchè Nella stagione tv che si sta avviando ormai alla conclusione uno dei ... lanostratv

Rai, Di Pietro eletto dai dipendenti per il Cda con quasi 2700 voti - Rai, Di Pietro eletto dai dipendenti per il Cda con quasi 2700 voti - Davide Di Pietro è stato eletto come membro del consiglio di amministrazione della Rai, in rappresentanza dei dipendenti . affaritaliani