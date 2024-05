Chico Forti - non capisco il motivo di accoglierlo in pompa magna | mi faccio una domanda

(Di lunedì 20 maggio 2024) di Leonardo Botta Giorgia Meloni, il governo e la diplomazia italiana hanno fatto un ottimo lavoro per l’estradizione in Italia di, condannato all’ergastolo negli Usa per un omicidio commesso nel 1998 (questo hanno sancito i tribunali americani). Sono anche contento perperché, come ha da tempo auspicato, potrà ricevere visita dall’anziana madre nelle carceri italiane. Ciò detto, vorrei capire per quale inspiegabilela presidente del Consiglio abbia voluto incontrare personalmente, con tanto di foto celebrativa, al suo arrivo all’aeroporto romano di Pratica di Mare.la legittima soddisfazione per l’operazione diplomatica, non riuscita ai precedenti governi, ma mi sfugge l’opportunità della propagandistica accoglienza in...

«Spero un giorno di essere libero, sono innocente. Mi sento a casa. Io sono italiano e finalmente mi trovo in Italia. Mi metto a disposizione del mio Paese per essere nel mio piccolo una leva positiva. Voglio aiutare». sono queste le prime parole ...

Il furore giustizialista genera mostri. Se poi spolveri il tutto con una buona dose di anti-melonismo per partito preso, ecco che l’incoerenza si palesa in tutta la sua forza. Avete presente il Fatto Quotidiano, che ieri titolava “Bentornato ...

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – Per la vicenda di Chico Forti , rientrato in Italia dopo 24 anni di reclusione negli States, “ho provato tanta soddisfazione. Perché? Perché io da diversi anni seguivo la vicenda e il suo caso, conosco la sua famiglia, ...

Europee, Meloni: «Il confronto tv dà fastidio Lo faremo in altri modi» - Europee, Meloni: «Il confronto tv dà fastidio Lo faremo in altri modi» - «Mi dispiace non ci sia stato il confronto» in tv con la segretaria del Pd Elly Schlein, "è un'occasione persa». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, ospite ...

Il 19 giugno l’Italia entra nella gabbia della “Troika”: perché Meloni non ne parla - Il 19 giugno l’Italia entra nella gabbia della “Troika”: perché Meloni non ne parla - In precedenza la premier Meloni non è voluta mancare all’arrivo di chico forti in Italia - condannato all’ergastolo negli Stati Uniti per l’omicidio di un ragazzo - con tanto di foto e sorrisi a ...

Chico Forti, polemiche sui costi del volo in Italia: 134mila euro per il Falcon. Il Codacons fa un esposto alla Corte dei conti - chico forti, polemiche sui costi del volo in Italia: 134mila euro per il Falcon. Il Codacons fa un esposto alla Corte dei conti - Casa è sempre più vicina per chico forti, così come il momento - atteso per 16 anni - in cui riabbraccerà sua madre. L’ex surfista e produttore tv, condannato all’ergastolo per omicidio negli Stati ...