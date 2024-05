Arezzo - bimbo cade da finestra | è in codice rosso

(Di lunedì 20 maggio 2024) Accertamenti in corso sulla dinamica dell'accaduto Un bambino di 4 anni è caduto dalladi un appartamento di via del Trionfo ad, posto al terzo piano. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa, che hanno chiamati subito il 118. I sanitari dell'emergenza hanno disposto il trasferimento del bambino all'ospedale pediatrico Meyer

