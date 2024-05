Tennis - Bolelli e Vavassori in semifinale agli Internazionali

Simone Bolelli ed Andrea Vavassori si sono qualificati per le semifinali degli Internazionali d’Italia 2024 di tennis nel torneo di doppio maschile: da inizio manifestazione i due azzurri hanno così incamerato 360 punti per il ranking ATP della ...

AGI - Simone Bolelli e Andrea Vavassori staccano il pass per i quarti di finale degli Internazionali BNL d'Italia in corso al Foro Italico: in un "Pietrangeli" gremito i due azzurri hanno battuto negli ottavi per 6-2 6-4, in un'ora e tredici minuti ...