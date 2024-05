(Di giovedì 16 maggio 2024), difensore del, è intervenuto per parlare del suo. L’ex Real Madrid è in scadenza e non rinnoverà, difensore del, ha parlato ai microfoni di Movistar+ di vari argomenti, tra cui il suo– «Il calcio è una questione di piccoli dettagli. Abbiamo resistito nonostante le circostanze che richiede

Buongiorno sogna gli Europei e guarda al futuro: "Mi piacerebbe giocar in Premier, ma prima voglio vincere con la Nazionale" - Buongiorno sogna gli Europei e guarda al futuro: "Mi piacerebbe giocar in Premier, ma prima voglio vincere con la Nazionale" - Alessandro Buongiorno è cresciuto seguendo le orme di Paolo Maldini e Alessandro Nesta, osservando i loro video e prendendo spunto da loro aggiungendoci un pizzico della classe di Sergio ramos, al com ...

Siviglia, Sergio Ramos: «Sul FUTURO vi posso dire solo questo» - Siviglia, Sergio ramos: «Sul futuro vi posso dire solo questo» - Sergio ramos, difensore del Siviglia, è intervenuto per parlare del suo futuro. L’ex Real Madrid è in scadenza e non rinnoverà Sergio ramos, difensore del Siviglia, ha parlato ai microfoni di Movistar ...

Siviglia, Sergio Ramos sul suo futuro: “San Diego Non ci sono mai stato…” - Siviglia, Sergio ramos sul suo futuro: “San Diego Non ci sono mai stato…” - Sergio ramos, difensore del Siviglia ed ex Real Madrid, ha parlato del suo futuro e del san Diego dopo la sconfitta contro il Cadice ...