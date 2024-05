Sanità 4 0 - trapianto cellule staminali | l’IA suggerisce se e quando farlo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 16 maggio 2024) Sviluppato in Italia uno strumento di supporto alle decisioni cliniche basato anche sull’intelligenza artificiale, che aiuta i medici a decidere se eeseguire undi midollo in caso di diverse malattie e tumori del sangue. È il risultato dello studio pubblicati sul Journal of Clinical Oncology e condotto presso l’Humanitas di Milano. Ildiè l’unica terapia potenzialmente curativa per i pazienti con sindromi mielodisplastiche, malattie del sangue che comprendono forme estremamente indolenti accanto a rapide evoluzioni in una leucemia acuta. Individuare i pazienti a maggior rischio leucemico e prevedere il momento migliore per effettuare ilè fondamentale per offrire strategie di cura efficaci. Lo strumento, ideato dai ricercatori ...