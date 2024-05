GP Imola - Ricciardo | Qui mi sento a cas - con Tsunoda proveremo a fare qualcosa in più

(Di giovedì 16 maggio 2024) Daniel, pilota Visa Racing Bulls, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia delle prime prove libere del GP di: “La nostra fabbrica è a 15 minuti da qui, sono venuto da lì anche oggi, ed è speciale avere la sede del team così vicino a un circuito dove corriamo. Io sono anche italiano. In Italia sono tutti molto entusiasti per questo weekend, molti componenti della fabbrica saranno qui. Io e Yuki (, ndr)quelin più per regalare loro una soddisfazione”. SportFace.

