Anche Fedez viene friendzonato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 16 maggio 2024) Ora, non fraintendetemi, le parole di Ludovica Di Gresy non sorprendono: sono semplicemente il frutto di chirisucchiato, suo malgrado, in un caso mediatico (con ripercussionilegali) della portata dello scontro-Iovino. La riservata ragazza della Milano bene ha infatti smentito le voci secondo cui sarebbe stata la causa della lite-scazzottata tra il rapper e il personal trainer dei Vip andata in scena prima al The Club e poi sotto casa di quest’ultimo. Ma non è tutto. La ragazza hachiarito il suo rapporto con: “Siamo amici, niente di più”. Insomma, al momento, dal punto di vista sentimentale, nessuno spiraglio per il rapper 34enne. E dire che dalle immagini rubate alla presentazione del singolo di Anna e Capo Plaza sembrava esserci complicità tra i due. Le ultime ...