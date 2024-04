Incubo Napoli - ultimatum di De Laurentiis | cosa rischia la squadra contro la Roma

(Di giovedì 25 aprile 2024) Iltorna in campo dopo la sconfittal’Empoli, al Maradona servirà una grande provala, laè stata già avvisata. Ildi chiudere la stagione post scudetto in maniera fallimentare. A cinque giornate dal termine del campionato, gli azzurri non sono certi di una qualificazione nelle prossime edizioni delle competizioni europee, per giunta quelle meno nobili come Europa League o Conference League, dato che la Champions League sembra ormai irraggiungibile. Il pareggio casalingail Frosinone e la sconfitta di Empoli hanno allargato il divario dalle prime posizioni della classifica, ma soprattutto hanno inviperito il presidente Deche già dopo la rovinosa trasferta in Toscana ...

anche i partiti politici hanno contribuito a scavare la fossa di 283 milioni di euro di crediti per fitti non riscossi dal Comune di Napoli . Si va dai circa 130mila euro dei Democratici di Sinistra, ai circa 110mila euro di Rifondazione Comunista, ...

napoli da domani in ritiro per la Roma: svelato il motivo della scelta di Caserta come location - Il napoli già da domani andrà in ritiro per preparare la gara interna contro la Roma. Lo scrive questa mattina il Corriere dello Sport che non esclude un prolungamento della decisione in caso di prest ...msn

Il Lecce tra due finali Lo strano percorso dell’Atalanta - L’ultimo atto casalingo della formazione giallorossa di questa stagione, prima della sfida conclusiva contro il napoli al Maradona, il Lecce lo disputerà al Via del Mare contro l’Atalanta, che nel ...calciolecce

LBA - Virtus Bologna, Pajola torna a disposizione verso Tortona - Buone notizie per la Virtus Segafredo Bologna che torna al gran completo in vista della partita di domenica contro la Bertram Derthona. Come riportato dal Corriere ...pianetabasket