Roma - 20enne adescata sui social e poi violentata | fermato uno degli aggressori

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Un uomo di 30 anni è statocome indiziato della violenza sessuale subita da unalo scorso 17 aprile a, nel quartiere di Tor Bella Monaca. La donna era stata ritrovata il giorno dopo in un bar in zona Torre Angela, in stato di shock, dal fidanzato che non riusciva a mettersi in contatto con lei dalla sera precedente. I contatti con i suoi futuri aguzzini erano iniziati sui, la giovane aveva quindi accettato di uscire con loro per un aperitivo. Le telecamere del locale in cui si sono poi visti hanno incastrato uno dei due uomini, un 30enne di origini tunisine, mentre la polizia sta ancora cercando di identificare il secondo sospettato. Dopo aver bevuto insieme, i due si erano offerti di darle un passaggio in macchina fino alla fermata della metropolitana più vicina che l’avrebbe riportata a ...