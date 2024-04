De Vrij | Tantissima felicità! Inzaghi cresciuto in tre aspetti

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 23 aprile 2024) L'Inter ha conquistato il ventesimo scudetto della sua storia, battendo il Milan nel derby. Tutta la gioia di Stefan de Vrij ai microfoni di SportMediaset Queste le parole di de Vrij: «C'è tanta gioia, tantissima. Sono questi i momenti per i quali diventiamo i calciatori, vogliamo sempre vivere queste sensazioni ed emozioni. Negli ultimi anni ne abbiamo avute tante. Inzaghi sempre lo stesso della Lazio? È cresciuto tantissimo, lì erano i suoi primi anni da allenatore. Lì abbiamo vinto una Supercoppa, ma è cresciuto tantissimo sia tatticamente, sia come motivare e gestire la squadra. È proprio un allenatore vincente»