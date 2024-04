Sollicciano | agente di custodia colpito da detenuto rischia un occhio L’uomo uccise il compagno di cella a Velletri

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di domenica 21 aprile 2024) La denuncia arriva dal sindacato Fp Cgil Polizia penintenziaria regione Toscana: "Unomicida, ristretto nel carcere di, dopo essersi reso protagonista, intorno all'ora di pranzo, di due aggressioni con calci e pugni ai poliziotti penitenziari in servizio nel tentativo di impossessarsi le chiavi del reparto, è riuscito a scagliare un pezzo di ceramica divelto dal bagno che haal volto uno dei poliziotti penitenziari intervenuti per calmarlo. L'oggetto ha causato una profonda ferita, vicinissima all'destro del poliziotto, trasportato al pronto soccorso per le cure e i punti di sutura" L'articolo proviene da Firenze Post.