Del Piero avvisa | 'Juventus - il percorso è lungo Io sono un esterno' E sul derby scudetto | 'A noi ci girano'

"Penso che le cose siano abbastanza visibili, in un verso o nell'altro" Massimiliano Allegri e la Juventus saranno ancora insieme? "Lungi da me da mettermi in mezzo a queste cose in questo momento. ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Massimiliano Allegri e la Juventus saranno ancora insieme? “Lungi da me da mettermi in mezzo a queste cose in questo momento. Io ho parlato spesso di Allegri, della Juve, ultimamente ... (seriea24)

Del Piero elogia De Rossi: "Merita questi risultati, sono felice per lui" - L'exploit di De Rossi nei primi mesi come allenatore della Roma ha sorpreso tutti. Tutti tranne Alessandro Del Piero che, in un’intervista rilasciata a un gruppo selezionato della stampa italiana in ...corrieredellosport

IL COMMENTO - Del Piero: "Momento particolare per la Juventus" - "E'un momento particolare per la Juventus. Lungi da me mettermi in mezzo, io ho parlato spesso di Massimiliano Allegri, penso che le cose siano visibili, a seconda di come uno voglia vederle, si puoi ...napolimagazine

Elezioni Basilicata 2024, urne aperte dalle 7 alle 23. Alle 12 affluenza al 9,12% - Via alle elezioni regionali in Basilicata. I seggi sono aperti dalle 7 alle 23 del 21 aprile 2024. Il 22 aprile si potrà votare fino alle 15.tag24