Ma può esistere davvero il corpo perfetto?

(Di giovedì 18 aprile 2024) "Non scegliamo noi di ammalarci, non è una cosa consapevole", questa è la frase che ha colpito la maggior parte di noi, leggendo l’intervista di Giorgia. Lei è una giovane ragazza grossetana, malata di anoressia nervosa, che in vista del 15 marzo, Giornata Nazionale dei disturbi alimentari, ha deciso di raccontare il percorso della sua malattia e della sua guarigione, per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’argomento (Fonte: Il Giunco, 12/3/2022). Leggendo le sue parole abbiamo provato a comprendere quanta sofferenza ci sia dietro un disturbo, spesso sottovalutato, e quanto sia importante farsi aiutare per guarire. Ci siamo confrontati tra di noi e abbiamo ammesso che spesso vogliamo apparire con unper somigliare ai tanti modelli che ci vengono proposti dai social o per essere accettati dal gruppo. E’ difficile per noi sentirci a ...