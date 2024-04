Educatrice asilo nido Rendicontazione progetti

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Educatore/trice, 1 posto Sede di lavoro: Milano (zona City Life). Codice offerta Afolmet: 76991. Contratto: tempo determinato, orario part time 15 ore. La risorsa si occuperà di: -igiene del bambino -attività ludico/didattiche -somministrazione pappe -sorveglianza nanna. Si richiede titolo di studio abilitante o laurea L19. Richiesta esperienza educativa di almeno 6 mesi. Retribuzione: 540 euro netti mensili. Addetta/oregionali finanziati, 1 posto Sede di lavoro: Milano (zona Sant’Ambrogio). Codice offerta Afolmet: 77011. Contratto: determinato, full time. La risorsa, per agenzia Formazione e Lavoro, si occuperà di controllo costi e documenti amministrativi su piattaforme Regione, redazione report. Retribuzione: 1.000-1.350 euro netti mensili. Per informazioni sulle offerte: ...

Un’ educatrice di un asilo nido privato convenzionato di Roma , in zona Montesacro, è stata sospesa dal servizio per sei mesi per aver insultato e strattonato bambini con meno di tre anni. A darne ... (open.online)

Barista con attestato haccp. Educatrice in asilo nido - Tre posizioni lavorative aperte in Toscana: barista a Siena, addetti pulizie a Castelnuovo Berardenga ed educatore per asilo nido a Sovicille. Requisiti e contatti specifici per candidarsi.lanazione

asilo degli orrori, botte e violenze ai bimbi: la maestra denunciata dalle colleghe e incastrata dalle cimici - Milano, 16 aprile 2024 – Le accuse sono molto pesant i: maltrattamenti continuati su una decina di bambini di un anno di età che frequentano un asilo nido comunale nella periferia nordovest della citt ...ilgiorno