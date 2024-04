Addio a Vincenzo Monti ex funzionario Inail

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Si è spento all’età di 78 anniin pensione, padre e da anni collaboratore di studio del ginecoloco Massimiliano, dirigente medico della Asl. Originario dell’Elba ma particolarmente affezionato alla città della Spezia, dove si era trasferito all’età di sedici anni per seguire il padre, ufficiale di Marina,era molto conosciuto per il carattere aperto, amabile e franco e per la battuta sempre pronta. Affezionato lettore de ’La Nazione, lascia la moglie Giuliana, il figlio Massimiliano, la nuora Annalisa e gli adorati nipotini Stefano e Alessandro. Il funerale sarà celebrato oggi alle 15.30 nella chiesa dei Salesiani in viale Garibaldi