I 7 migliori Riesling al di sotto di 20 euro scelti dal Gambero Rosso

(Di sabato 13 aprile 2024) È inutile nasconderlo: nella percezione degli appassionati di vino, esistono alcuni vitigni che godono di maggiore prestigio rispetto ad altri. Ilè sicuramente tra questi. Di questa varietà esistono due tipi principali: ilrenano e quello italico. I nomi tradiscono le origini. Se il primo proviene dalle vallate del Reno e della Mosella, ma è coltivato anche in Austria, il secondo è diffuso soprattutto in Italia. Il fatto è che tra le due uve sembrerebbe non esserci nessun rapporto di parentela. Le origini delitalico, inoltre, sono ancora avvolte nel mistero. Alcuni testi ne individuano la culla in Francia; da qui sarebbe arrivato in Germania, dove, per non confonderlo con il renano (Rhein) venne chiamato "straniero" (Welsch), e poi ...