Napoli | Giandomenico Costi | “ADL…” E Meluso…

(Di venerdì 12 aprile 2024) L’ex dirigente deled ex ‘braccio destro’ di Giuntoli,, è intervenuto su Campi Flegrei Tv. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Azzurro 99’. “Abiamo gettato le basi per ildel futuro che ha poi ha portato lo scudetto. Il club partenopeo si è affermato negli anni, ora c’è bisogno di aprire un nuovo ciclo”. Il rapporto con l’ex direttore sportivo del“La mia amicizia con Giuntoli? In questi anni lui è stato l’artefice di grandi risultati, noi ci siamo conosciuti a Carpi dove abbiamo portato avanti una scalata fino alla Serie A, poi il passaggio a. E qui risultati importanti. C’è da considerare che il ruolo del direttore non si limita a prendere i calciatori, crea un rapporto con i calciatori”. Kvara, ...