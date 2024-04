Anticipazioni Il Paradiso delle signore | puntata di oggi 12 Aprile

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 12 aprile 2024): una nuova e sorprendentede “Il” sta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Uno a partire dalle 16:05. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà, 122024.Il: ecco tutto ciò che devi assolutamente sapere AIfredo e Clara hanno un piano per salvare la carriera ciclistica di lei e sembra che tutto vada per il meglio. Marta e Vittorio provano a chiarirsi dopo il bacio, ma lui è ancora molto confuso. Nel frattempo, Tancredi è venuto a sapere del loro riavvicinamento e le sue intenzioni non sembrano positive. Crespi fa a Irene una proposta lavorativa molto allettante. Marcello è in partenza per ...