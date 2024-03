Casarin | “Le regole cambiano troppo spesso e gli arbitri sono confusi Il Var non dovrebbe cercare l’errore”

(Di lunedì 4 marzo 2024) “Levengono cambiatee gli, dunque il loro metro di giudizio inevitabilmente ne risente“. A dirlo è Paolo, che ai microfoni di ‘Radio Anch’io Sport‘ su Radio Rai 1 ha commentato gli errori arbitrali del weekend di Serie A. L’ex arbitro ha poi parlato dell’uso del Var: “Secondo me non deve riaffannosamente, ma solo valutare eventuali falli non visti dall’arbitro. E’ sufficiente correggere chiari falli, senza però ricontrollare per svariati minuti. Un riforma del sistema? La tensione tra le due partite c’è sempre stata, ma è una cosa che non c’entra niente con la situazione attuale“.ha infine ribadito: “Alcuni pensano che tra un po’ comanderà il ...

