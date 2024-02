Strade Bianche | due giorni show Doppio spettacolo di pro e amatori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Siena, 29 febbraio 2024 – Cercherà di tenersi stretta la corona d’alloro, il britannico Thomas Pidcock, dopo l’arrivo trionfale in piazza del Campo lo scorso anno. Così come Demi Vollering, la campionessa olandese che dodici mesi fa ha battuto al fotofinish la compagna di squadra Kopecky: una delle tante emozionanti sfide, di una competizione fatta di emozioni, la, la classica delle Terre di Siena, che inaugurerà il calendario Uci WorldTour e Women’s WorldTour italiano. Non avranno vita facile, però, i due campioni in carica, ché il firmamento è popolato di stelle: ai nastri di partenza, sabato in Fortezza, per la corsa maschile, ci saranno Tadej Pogacar, sul primo gradino del podio nel 2022, Julian Alaphilippe, vittorioso nel 2019, e Michal Kwiatkowski che, dopo i successi del 2014 e del 2017, non vede l’ora di farsi intitolare un ...