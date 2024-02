Juve | per Pogba 4 anni di squalifica per doping

Roma, 29 feb. (Adnkronos) - Il centrocampista della Juve ntus, Paul Pogba , è stato squalifica to 4 anni per doping , a quanto apprende l'Adnkrons. E' stata ... (liberoquotidiano)

“Ho dovuto vendere tutto quello che avevo”: ex Juve commovente: L’ex Juventino il 10 maggio 2006 venne arrestato nell’ambito di un’inchiesta della procura di Torino. Una vicenda che per Padovano si è trasformata in un incubo tra processi, carcere, obbligo di firma ...calciomercato

REPUBBLICA - I Campioni d'Italia sembrano tornati, la gara con la Juventus dirà tanto: La Repubblica ha commentato la prestazione del Napoli contro il Sassuolo dopo la vittoria degli azzurri per 1-6: "Dirà il campo se è troppo tardi, ma i campioni d’Italia sembrano tornati. Meglio tardi ...napolimagazine

Pogba è stato squalificato per 4 anni per doping: Roma, 29 feb. (askanews) – Il Tribunale Nazionale Antidoping (TNA) ha squalifcato Paul Pogba per 4 anni: il giocatore della Juventus era stato sospeso in via cautelare dopo essere stato trovato positi ...askanews