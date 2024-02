Dimarco | «Cantare in spogliatoio? No | ancora fatto nulla! Consapevoli»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 29 febbraio 2024)ha realizzato il terzo dei quattro gol dell’Inter nel 4-0 all’Atalanta. Il laterale mostra la felicità più per la vittoria che per la rete personale, nell’intervista con Inter TV. AVANTI DI SQUADRA – Federicoinizia l’analisi di Inter-Atalanta da cosa… non gli è piaciuto: «Diciamo che i primi dieci minuti non siamo partiti benissimo. Abbiamo subito gol, menomale che l’hanno annullato, poi per il resto della partita siamo stati incredibili. Abbiamouna partita di qualità e sostanza, sono veramente contento di questo gruppo.in gol? Sono contento, ma l’importante è che la squadra vinca al di là dei gol e assist miei. Ci lavoriamo in settimana, anche quando calciamo dal limite: era da tempo che non facevo gol, sono contento che abbiamo vinto la partita perché era molto importante per noi. ...