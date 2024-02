Caro treni | fumata grigia sul protocollo Toti tira dritto | Le tariffe entrano in vigore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Genova, 29 febbraio 2024 – Le penne rimangono nel taschino della giacca. Nessuna firma, almeno per ora, sulpromosso da Regione Liguria e connesso alla manovra che ha generato l’aumento delleferroviarie del Cinque Terre Express nei confronti dei turisti e, più in generale, delle persone non residenti in Liguria. Il summit convocato dal presidentesi è risolto in una, con la Regione che, pur rimanendo ferma nella decisione di confermare l’aumento del ticket per ogni singola tratta – 5, 8 e 10 euro a seconda della fascia stagionale –, ha aperto ad alcune delle richieste formulate dai Comuni e dal Parco nazionale. Prove di dialogo, insomma. Le richieste accolte prevedono, in particolare, l’introduzione dinotturni nei fine settimana dal 9 ...