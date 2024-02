Fuorisalone 2024 | glo torna protagonista con un’installazione immersiva firmata Emiliano Ponzi

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) glo, brand di punta di BAT Italia per i dispositivi scalda stick, dopo il grande successo registrato nella scorsa edizione della Milano Design Week, conferma, dal 15 al 21 aprile, la partecipazione alcon un nuovo emozionante progetto artistico di livello internazionale. Nel consolidato ruolo di mecenate dell’arte, glo sarà ancora una voltae main sponsor di Brera Design District con un’opera unica e site specific, realizzata dall’artista, tra i più rinomati illustratori del panorama nazionale ed internazionale e che quest’anno firmerà ancheper il Salone del Mobile di Milano. Artista poliedrico, noto per il suo stile concettuale, netto e raffinato, rappresenterà la natura innovativa, inclusiva e avanguardista del brand ...

