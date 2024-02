(Di martedì 27 febbraio 2024) LeKaribu, Consorzio Aid e Jambo Africa, create dalla donna insieme alla madre Marie Terese Mukamitsindo, sono finite nel mirino dell’Ufficio dell’Unione europea per la lotta antifrode (Olaf). L’organismo sovranazionale vuole vederci chiaro sui presunti atti illeciti che avrebbero compiuto lae ladel deputato Aboubakar– completamente estraneo alla vicenda. L’indagine riguarda la gestione dei centri per l’accoglienza, i rapporti con la Prefettura e i problemi di sovraffollamento. L’udienza preliminare davanti al gup di Latina si terrà il prossimo 1 marzo, mentre il processo per eventuali reati fiscali è già iniziato. L’ufficio antifrode di Bruxelles, informato dell’attivitàprocura, ha avviato una sua indagine e tra il 22 e il 24 novembre ha ...

L’Antifrode Ue ora indaga sulle cooperative della moglie e della suocera di Soumahoro: L’ufficio Antifrode di Bruxelles, informato dell’attività della ... Le donne, in ogni caso, sono già a processo per i reati fiscali che vengono contestati dai giudici. Ora l’inchiesta si è allargata a ...tpi

L'Antifrode Ue ora indaga sulla moglie di Soumahoro: Ora l'inchiesta si è allargata a livello europeo. L'inchiesta dell'Olaf L'Ufficio dell'Unione europea per la lotta Antifrode punta l'indice su alcuni immobili di Bruxelles che sarebbero riconducibili ...ilgiornale

Dopo Pisa, indagano anche i pm di Firenze: chi ha dato l’ordine di caricare i manifestanti: Non c’è solo Pisa. Accertamenti sul comportamento della Polizia sono in corso anche a Firenze. Qui la Procura ha aperto un fascicolo per ricostruire quanto avvenuto il 23 febbraio, quando – come a Pis ...ilfattoquotidiano