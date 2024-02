Sci alpino, cancellato anche il secondo superG in Val di Fassa. Classifiche cristallizzate

(Di domenica 25 febbraio 2024) Nulla da fare, questa stagione 2023-2024 di sciè nata evidentemente sotto una cattiva stella. Dopo la cancellazione del primo dei dueiganti in Val di, non rimane superstite neilSuper-G sulla pista “La Volata” a Canazei. Questa la motivazione spiegata nel comunicato ufficiale della FIS: “A causa delle forti nevicate notturne e delle attuali condizioni delle piste, la giuria di comune accordo ha deciso di annullare la gara del Super-G prevista oggi”. Ennesima gara della stagione, specie nelle discipline veloci, che quindi non ha luogo. Non è stato comunicato se la gara verrà recuperata o meno, ma considerato ciò che è accaduto ieri si va verso una cancellazione definitiva. Situazione nellegenerali e di specialità che resta quindi ...