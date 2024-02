F1 | perché in Bahrain si corre di sabato? Ecco la spiegazione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 febbraio 2024) La Formula 1 è pronta a partire con la stagione 2024. Il primo Gran Premio sirà in, sul circuito che ha appena ospitato i test pre stagionali. Il weekend di apertura ha però una programmazione originale: il Gran Premio sarà il. La decisione è legata al Ramadan, che inizierà la settimana seguente. Nel rispetto dell’evento, la gara successiva, quella in Arabia Saudita, si svolgerà il. La Formula 1 ha quindi optato per anticipare anche la corsa in, in modo da non perdere un giorno di logistica e avere più tempo per smontare il paddock e spostarsi a Jeddah, città che ospiterà il Gran Premio seguente. SportFace.