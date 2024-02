Incendio alle case popolari: tre intossicati

Paura ieri sera a Monteverde Nuovo per un incendio . Le fiamme provenivano da un appartamento al pian terreno di via Isacco Artom, al civico numero ... (ilcorrieredellacitta)

Milano, 15 febbraio 2024 – Un Incendio è divampato, nel pomeriggio di oggi, all'interno di un appartamento al primo piano di una palazzina in via Ciccotti 12. ... (ilgiorno)

Incendio in un appartamento di via Bernini al Vomero: vigili del fuoco e polizia sul posto: Un incendio è scoppiato in un appartamento di via Bernini al Vomero: sul posto vigili del fuoco e polizia municipale ... fanpage

Spagna, incendio divora grattacielo a Valencia. Almeno 10 morti: VALENCIA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Dieci vittime accertate, almeno 16 persone disperse e numerosi feriti, tra cui molti vigili del fuoco, due donne e un ... sicilianews24

Valencia, così si è propagato l’incendio che ha distrutto due grattacieli e ucciso 10 persone: Un filmato apparso online mostra come si sono propagate le fiamme che hanno distrutto un complesso residenziale a Valencia e ucciso almeno 10 persone ... fanpage