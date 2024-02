Scherma | CdM Heidenheim | sei spadisti azzurri qualificati per il tabellone principale

Scherma: Cdm Spada; Cimini è terzo in Germania

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Saranno sei glia prendere parte aldella prova di Coppa del Mondo a. Già ammessi per diritto di ranking Davide Di Veroli, Federico Vismara e Valerio Cuomo, i tre sono stati raggiunti da Enrico Piatti, Filippo Armaleo e Simone Mencarelli. Non sono riusciti invece a qualificarsi per ilda 64 invece Giulio Gaetani, out all’ultimo turno preliminare, Luca Diliberto, Andrea Santarelli, Giacomo Paolini e Marco Paganelli (tutti fuori nei 128), e Gianpaolo Buzzacchino (out nei 256). La gara individuale prenderà il via alle ore 9 di venerdì 23 febbraio, mentre nella giornata di sabato è in programma la prova a squadre. SportFace.