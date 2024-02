Osimhen con la sua prodezza regala un alibi all’esonerato Mazzarri Barbano

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Alessandrosul Corriere dello Sport esamina la prestazione del Napoli contro il Barcellona, soffermandosi sul ritorno diche, come tutti speravano, mette a segno il gol decisivo per il pareggio. “Come un malato dato per spacciato, i cui organi improvvisamente abbiano ripreso a funzionare, ma con i livelli del sangue ancora molto al di sotto del minimo vitale. Ecco il Napoli che il rianimatore Calzona ha preso in carico, misurandone la capacità di reazione contro un avversario molte spanne sopra. Al netto della gravità del virus, la diagnosi è incoraggiante. Perché questa squadra è viva, risponde agli stimoli, mostra un attaccamento alla vita che potresti definire orgoglio. E, rimessa nelle condizioni ideali, cioè nella postura tattica del suo abituale quattro-tre-tre, è anche in grado di mandare a memoria alcuni automatismi del passato. ...