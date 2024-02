Ma quale ‘lupo cattivo’ | il 73enne morto a Bressanone | vittima di un assideramento L’Oipa | “Nessun animale lo ha ucciso”

Lupo: “Cattivo a chi?”, il convegno a Colle Val d’Elsa dopo gli ultimi avvistamenti

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Dunque, a dispetto di quanto scritto e ‘denunciato’ in questi giorni, non è stato né un lupo né un cane – e tantomeno uno sciacallo – ad uccidere ildopo essere stato ritrovato in gravissime condizioni in un prato sopra. Altro che l’attacco di ‘un lupo famelico’: l’uomo è deceduto per. Il: è stata la stessa Procura di Bolzano a comunicarlo nella serata di ieri, a seguito dell’esame autoptico Lo ha comunicato ieri in serata la Procura di Bolzano a seguito dell’esame autoptico. L’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa), da subito ha invitato a non attribuire surrettiziamente a un lupo la responsabilità del tragico evento. Surrettiziamente poiché è in atto un tentativo di declassare lo status ...