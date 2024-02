Chi sono i finalisti di Masterchef 13? Eliminazione a sorpresa | quando va in onda la finale

Chi sono i finalisti di ArteVisione 2023

(Di giovedì 22 febbraio 2024)Italia, ci siamo. E’ tutto pronto per la finalissima di questa edizione: ma chigli aspiranti chef cheriusciti ad approdare all’ultimo atto del cooking show? Riavvolgiamo il nastro e riviviamo insieme la puntata di ieri sera. Chi è stato eliminato ieri sera a13 (ilcorrieredellacitta.com)Anche quest’anno il tempo è letteralmente volato. Sembra ierii 20 concorrenti della tredicesima edizione del talent di cucina più famoso della tv facevano il loro ingresso per la prima volta nella masterclass. Per loro conquistare l’agognato grembiule bianco era stato tutt’altro che semplice considerando le durissime prove per superare le selezioni. Ora però per uno di loro è arrivato il momento di raccogliere i frutti del duro lavoro: ma c’è ancora un ostacolo da superare, ...