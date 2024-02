Julian Assange | atteso per oggi il verdetto sull’estradizione

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) . La storia controversa di un attivista per la trasparenza Dall’hackeraggio agli albori di internet a rifugiato nell’ambasciata ecuadoriana: la vita diè un intreccio di attivismo, controversie e accuse. Nato in Australia nel 1971,si è fatto conoscere come hacker negli anni ’90, assumendo lo pseudonimo di “Mendax”. Nel 2006 ha fondato WikiLeaks, una piattaforma online che pubblica documenti riservati e informazioni sensibili provenienti da fonti anonime. WikiLeaks ha raggiunto la notorietà internazionale nel 2010 con la pubblicazione di “Collateral Murder”, un video che mostrava l’uccisione di civili da parte di soldati americani in Iraq. Nel 2011,ha pubblicato “Cablegate”, una serie di cablogrammi diplomatici americani che hanno svelato segreti e manovre diplomatiche degli Stati Uniti ...

Firma anche tu la petizione di IoScelgo per chiedere la liberazione di Julian Assange Mentre scrivo per commemorare due giovani assassinati nel ... (ilfattoquotidiano)

Assange malato e umiliato. Oggi si decide il suo destino nel silenzio dell’Occidente: È iniziata ieri mattina all’Alta Corte di Londra l’udienza cruciale, oggi ci sarà la seconda, per decidere la sorte dell’appello finale della difesa di Julian Assange, giornalista australiano e ...

Julian Assange, oggi il verdetto dell'Alta Corte di Londra sull’estradizione negli Usa: È atteso oggi il verdetto dell’Alta Corte di Londra sull’estradizione di Julian Assange negli Stati Uniti. All’udienza di ieri il cofondatore di Wikileaks non era presente a causa di una condizione di ...

Omicidio di Jan Kuciak e Martina Kusnirova: come non pensare anche a Julian Assange: Mentre scrivo per commemorare due giovani assassinati nel cuore dell’Europa, non so cosa deciderà l’Alta Corte britannica su Julian Assange. I due giovani europei di origine slovacca si chiamavano Jan ...