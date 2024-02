Inter | Inzaghi | «Thuram? Potremmo perderlo per tanto | ma ora…»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

Le parole di Simone, allenatore dell', nel post partita della gara di Champions contro l'Atletico Madrid Simone, allenatore dell', ha parlato a SportMediaset nel post partita della gara contro l'Atletico Madrid, vinta per 1-0. VITTORIA – «Mi ha lasciato una buonissima sensazione per la prestazione fatta dai ragazzi. Loro squadra fisica, tecnica. C'è rammarico per aver vinto con un solo gol di scarto, ma sono contento per Marko e per come è entrato nella partita. Gli attaccanti stanno lavorando tutti bene, per atteggiamento, quando vengono chiamati in causa». PRIMO E SECONDO TEMPO – «Stasera abbiamo fatto un bel primo tempo, potevamo già andare in vantaggio. Nel secondo tempo non abbiamo approcciato benissimo nei primi 10?, poi i subentrati ci hanno dato una grandissima mano. Sappiamo