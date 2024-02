Bimbo di 5 anni fa i capricci | due nigeriane lo frustano col cavo elettrico

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) La Procura Distrettuale della Repubblica di Catania ha posto in stato di fermo due donne di origine nigeriana accusate di maltrattamenti e lesioni personali pluriaggravate. Le due sarebbero autrici di gravissime condotte illecite perpetrate ai ddi un minore di soli 5di età. Il 14 febbraio 2024, la Sala Operativa della Questura di Catania ha ricevuto la segnalazione dal dirigente scolastico di un istituto della zona centrale, che aveva notato evidenti segni di violenza su un bambino di soli 5. Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile, avevano come punto di partenza questa segnalazione. Il minore, una volta identificato, e? stato immediatamente condotto al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale “Garibaldi-Nesima” per ricevere le cure necessarie. Qui, il bambino ha dichiarato di essere stato maltrattato dalla zia con ...