Auto elettriche | colonnine e due ruote | la mobilità sostenibile in Italia

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) (Adnkronos) - Settoremotive in ripresa nel 2023 e numeri positivi per l'elettrico, pur con un market share ancora inferiore al 5%; in crescita l'installazione didi ricarica pubbliche che supera la soglia psicologica dei 50mila punti di ricarica. Per le due, assestamento fisiologico per i numeri delle e-bike in, mentre sono in calo nel 2023 le vendite di moto e scooter elettrici. Repower, gruppo attivo nel settore energetico e della, ha pubblicato l'ottava edizione del White Paper . ‘Lae i veicoli elettrici' che aggrega indicatori, numeri e previsioni e definisce una visione d'insieme del panoramano, europeo e mondiale della...

Colonnine per l'auto elettrica a quota 50 mila, ma la metà è inutilizzabile: ... il 61% dei quali con potenza superiore ai 150 kW, così che un'area di servizio su tre è dotata di colonnine, un numero assolutamente insufficiente per supportare un traffico di auto elettriche solo ...

Nuova Dacia Spring, tutto quello che c'è da sapere sulla seconda generazione dell'elettrica per tutti: L'auto elettrica più economica del mercato diventa più sicura, connessa e con ricarica bidirezionale. La Dacia Spring cambia radicalmente per restare sul podio delle auto elettriche più vendute in Europa. Completamente aggiornata nello stile, seguendo il nuovo corso stilistico del marchio rumeno del gruppo Renault, la seconda generazione di Spring diventa più ...

Colonnine di ricarica. Sviluppo record in Italia, ma i numeri non dicono tutto: - - > Elettrificazione Volvo e stazioni di ricarica ultrafast Powerstop . Prosegue la crescita record delle colonnine per il rifornimento delle auto elettriche in Itali...