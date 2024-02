Gratta e Vinci | non legge il regolamento | felice solo a metà

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 20 febbraio 2024), noniled ha una amara sorpresa. Può essere, ma con mille euro in meno in tasca Ci sono deimolto complicati, con bonus, simboli e tutto il resto. Anche il moltiplicatore, in un momento, potrebbe essere difficile da comprendere. Mentre ce ne sono altri che hanno solamente due regole. E in questo caso parliamo del Nuovo Doppia Sfida, un tagliando che è da un bel poco di tempo in circolazione, che ha un valore commerciale di 5 euro e che permette di vincere, come massimo premio, la bellezza di 500mila euro. Il Nuovo Doppia Sfida (AnsaFoto) – Ilveggente.itUn bel poco di soldini e in questo caso non parliamo di questo. Ma di una sorpresa amara per un giocatore di Albenga, cliente della Tabaccheria Romano di via ...