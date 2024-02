Omicidio Giulia Tramontano | Impagnatiello cercava su internet come avvelenarla

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Il 5 febbraio 2023, mentre era all'aeroporto di Malpensa ad aspettareche rientrava da Napoli, Alessandrofaceva ricerche dal suo smartphone sul "cloroformio". In precedenza aveva cercato anche termini"veleno per topi" e "veleno per topi incinta". E' quanto emerso oggi in aula al processo sull'della ragazza, 29enne al settimo mese di gravidanza, uccisa con 37 coltellate dal fidanzato Alessandroil 27 maggio scorso a Senago, nel Milanese.