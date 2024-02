I due fronti di Varese Antifascisti in Comune dopo lo “sfregio“ di Do Ra Estrema destra in corteo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 11 febbraio 2024) Non si sono (per fortuna) incrociate le due manifestazioni organizzate nel tardo pomeriggio di ieri in centro a. Da un lato, sotto il municipio, il presidio antifascista promosso dalin seguito alle nozze con saluto romano della scorsa settimana che sono finite sui giornali di tutt’Italia. Dall’altro l’iniziativa dell’, tra i presenti il movimento neonazista Do.Ra., per commemorare il Giorno del Ricordo, che ha preso il via dal piazzale della stazione delle Ferrovie dello Stato con unche, tra il suono di un tamburo e le torce portate in mano dai partecipanti, ha raggiunto piazza Monte Grappa. All’arrivo nel salotto buono del centro, dove si è svolta la commemorazione delle Foibe, si era nel frattempo già concluso il presidio promosso dall’Amministrazione comunale ...