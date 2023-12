Meloni “Governo avanti 5 anni con programma di visione”

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 dicembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Questoha iniziato il suo percorso poco più di un anno fa. La bussola che orienta i nostri passi è ilche è stato votato ovviamente dai cittadini. Undi, di lungo periodo, che noi vogliamo portaree attuare nei prossimi cinque, punto per punto. Unche punta a rendere l'Italia più competitiva, più forte, più apprezzata nel mondo, più orgogliosa e consapevole di sè stessa”. Così il premier, Giorgia, in un videomessaggio all'assemblea di Confimi Industria. “E' un obiettivo ambizioso, certo lo so, ma nessuno meglio di chi fa impresa sa come non ci sia niente di impossibile se nel lavoro che si portaogni giorno ci si mette la passione, la ...